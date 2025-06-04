Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов выступил на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая проводится с 2 по 8 июня, где поделился планами по развитию космического туризма. Эксперты считают направление перспективным и ожидают, что будет спрос.

Было объявлено, что Российская орбитальная станция (РОС) может стать новым центром космического туризма. Когда завершится по плану эксплуатация Международной космической станции (МКС), орбитальная станция может начать приступать к организации туристических миссий.

Уже начались работы по строительству новой станции. К настоящему времени утвердили график, развертывание РОС на околополярной орбите продлится до 2033 года. Сначала в космос направят научно-энергетический модуль, запуск которого состоится через 2 года. Затем к станции будут присоединены универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули, которые станут основой РОС. На следующем этапе, с 2031 по 2033 год, станция дополнится 2 целевыми модулями. Таким образом, у нее расширятся возможности.

Источник изображения: Thetravel

Космический туризм популярен в разных странах. Пока лидерами в этом направлении являются Северная Америка (в 2023 году на регион приходилось более 39% мирового рынка космического туризма), Азиатско-Тихоокеанский регион (КНР, Индия, Япония инвестируют в космические программы, включая туризм), Ближний Восток (ОАЭ и Саудовская Аравия участвуют в развитии космического туризма).

До конца этого года в России запланирован туристический полет на МКС. Туристы должны обязательно пройти медосвидетельствование, тренировки, обучение вместе с космонавтами. Для них будут изготавливаться персональные скафандры и оборудование. Ожидается, ракета с туристами и космонавтом стартует с космодрома Байконур, время полета до космической станции — примерно 3 часа, путешественники пробудут на МКС до 10 дней. По завершении миссии требуется прохождение послеполетной реабилитации.