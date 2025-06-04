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Astra_news
404 Media о реакции школ на ChatGPT: обнаружить сгенерированный текст становится сложнее
Онлайн-издание 404 Media занимается журналистикой в области технологий и интернета. Сотрудники СМИ поделились результатами исследования и были удивлены обратной связи от сотни учителей школ и преподавателей вузов.

Журналисты из Колумбии провели исследование и отметили, что школьники стали чаще пользоваться ChatGPT как в учебное время, так и в период свободного времени. После этого издание получило самую большую обратную связь от читателей за всю историю своего существования с 2023 года. Было получено сотни писем и обращений от учителей школ и преподавателей вузов. Они поделились с редакцией переживаниями о том, что с развитием современных технологий школьники и студенты перестают мыслить, а просто цитируют увиденное в TikTok и сгенерированное в ChatGPT. Из-за этого ухудшаются когнитивные навыки. Был сделан вывод, что многие школы и университеты не были готовы к появлению доступных генеративных ИИ-инструментов.

Учителя признались, что вынуждены проверять эссе, которые наполовину написали школьники, а наполовину — чат-бот. «Проблема в том, что обнаружить сгенерированный текст становится сложнее», — заключили они. Педагоги вынуждены тратить много времени на проверки текста на наличие вмешательства ИИ через специальные программы. Из-за этого остается меньше времени на работу с мотивированными учащимися, которые самостоятельно выполняют все задания.

Источник изображения: Expert

Педагоги назвали одной из ключевых проблем тенденции противоречие между политикой разных учебных заведений. Даже в одном и том же учреждении нет единого мнения на этот счет. Кто-то полностью запрещает пользоваться ИИ на своих уроках, а кто-то, наоборот, не видит ничего плохого в использовании чат-ботов и интернета.

Тем временем в разных странах университеты заключают контракты с IT-компаниями, которые по умолчанию интегрируют ИИ-инструменты в свои рабочие сервисы. Студентам могут сказать не пользоваться искусственным интеллектом, но Microsoft Copilot будет настойчиво предлагать подвести итоги прочитанного, написать черновик текста прямо в облаке вуза.

Педагоги стали чаще прибегать к старым методам: например, когда они задают домашнее задание написать эссе, то просят оформить работу на бумаге, а не на ПК. Но даже и это не гарантирует, что никто не будет пользоваться чат-ботами. На этом фоне у учителей появляется эмоциональное выгорание. Они чувствуют себя бессильными в борьбе с ИИ.


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#искусственный интеллект #chatgpt #чат-бот
Источник: securitylab.ru
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