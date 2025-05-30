Активность робота контролируется через алгоритм обучения с подкреплением, который позволяет отслеживать траекторию волана, прогнозировать его полет и занимать нужную позицию на площадке для игры с человеком.

Создан робот, способный автономно играть в бадминтон с человеком. Ученые швейцарской высшей технической школы Цюриха взяли за базу платформу ANYmal-D, оснащенную стереокамерой и рукой с ракеткой, поэтому робоспортсмен получил такое название. С помощью разработки начинающие спортсмены могут отрабатывать новые техники, а опытные игроки могут тренироваться и проводить работу над ошибками, чтобы улучшить свои текущие показатели.

По словам разработчиков, созданная ими система может пригодиться не только в области спорта, но и на производстве или при проведении спасательных операций. У четырехногого робота быстрые реакции на изменения в окружающей среде. Чтобы не упустить волан, ему нужно в одно и то же время следовать за ним и готовиться бить по цели, а затем нанести удар. До сих пор разработчики считают, что сложно сконструировать модель, которая могла бы демонстрировать мгновенную точную реакцию, слаженную работу сенсоров и датчиков, отвечающих за координацию.

Ученые из Швейцарии создали контроллер, объединяющий зрение и движение в единую модель. Модель проходила обучение в виртуальной среде, в которой учитывались допустимые искажения, появляющиеся при резком повороте камеры, изменения траектории. Это позволило определить разницу между симуляцией и поведением робота на площадке.

Источник изображения: Signin.aaas

В основе робота — архитектура типа actor-critic, позволяющая добиться плавности во время движения и отрабатывать удары по мишени. Одной из особенностей новинки является совместное обучение 4 ног робота, так как управление конечностей в системе не разделяется. Это позволило добиться автономности, благодаря которой владельцу устройства не надо контролировать каждое движение.

Робоспортсмен может двигаться по площадке со скоростью до 12 метров в секунду и выдерживать до 10 обменов подряд. В некоторых случаях он встает на задние лапы и при этом сохраняет равновесие. В тестовых матчах он выиграл 73% очков в защите и доказал, что у него действительно получается предугадывать стратегию соперника. Кстати, это первый робот, которому удалось выигрывать человека в бадминтон несколько раз подряд.