Инициативу озвучил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Предложение аргументировано тем, что бытовой майнинг сопровождается колоссальными рисками для энергетической безопасности. Член Общественной палаты РФ Евгений Машаров уточнил, что «Россетям» трудно контролировать бытовой майнинг.

Машаров также обратил внимание на то, что бытовой майнинг создает шлейф негатива крупным компаниям, специализирующимся на добыче криптовалюты. В мае 2025 года прошло 6 месяцев с момента легализации отрасли. В рамках обновленного законодательства майнеры, не работающие в промышленных масштабах, не должны проходить регистрацию в реестре ФНС, как это делают ИП и юрлица. Главное условие — лимит энергопотребления не должен превышать 6 тыс. кВт·ч в месяц.

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Однако во время проверок нередко выясняется, что частные майнинг-фермы выходят за рамки установленной нормы, что, в свою очередь, увеличивает нагрузку на сеть. Чтобы подобных проблем в стране не было, Машаров предлагает запретить бытовой майнинг в России.

По всей стране ведется борьба с подпольными майнерами, которые самовольно подключают мощное оборудование к сети. Это повышает риск временного отключения подачи электричества и возникновения пожаров из-за повышенной нагрузки на электрические сети. ASIC-майнеры во время работы выделяют много тепла, и встроенные вентиляторы могут не справиться с охлаждением. Также возгорание на объекте может произойти из-за некорректного подключения проводов. Если сечение проводов не будет соответствовать нагрузке, они могут начать перегреваться и оплавляться.

Эксперты предполагают, что после обновления исторического максимума биткоина, который сегодня превысил отметку в $110 тыс., интерес к майнингу может еще больше увеличиться. Могут активизироваться нелегальные майнеры. Тема является одной из самых обсуждаемых. Несмотря на это, новых запретов на добычу криптовалюты в России пока нет.