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Astra_news
За сутки курс биткоина вырос на 3% и достиг отметки в $106 000
В данный момент исторический максимум первой криптовалюты составляет $109 358. Чтобы обновить рекордное значение, цена BTC должна стать выше еще на 3%.

Стоимость BTC демонстрирует стремительный рост за последние 24 часа. Показатель увеличился на $3 129.84, что составляет 3.03712%. Если цена станет выше еще на 3%, то обновится исторический максимум в $109 358, зарегистрированный в январе 2024 года. В этом году самой высокой ценой за 1 биткоин стало $109 026.

По информации CoinMarketCap, в ночь на 19 мая цена криптовалюты достигла отметки в $107 068. Такой высокий показатель был достигнут впервые с января 2025 года. Биткоин едва не обновил исторический максимум, но затем курс стал падать, и это повлекло за собой каскад ликвидаций на биржах.

Вчера утром 1 BTC можно было купить за $102 тыс. В понедельник в 10:40 цена за одну монету составляла $102,9 тыс. На фоне изменений курса за сутки биржи ликвидировали позиции 161 тыс. трейдеров на общую сумму примерно $685 млн, сообщает Coinglass. В основном убыток был зафиксирован у тех, кто был уверен в росте цены BTC. Ликвидации происходят, когда цена движется против позиции трейдера с кредитным плечом. В этом случае биржа принудительно закрывает ее в убыток.

Источник изображения: Pinterest

Сегодня индекс страха и жадности на крипторынке находится на отметке 74 балла из 100 возможных. Это указывает на то, что участники рынка настроены на покупку криптовалют. Если показатель будет увеличиваться, он приблизится к уровню «экстремальной жадности».

На момент написания публикации 1 биткоин торговался на уровне $105 219. Аналитики допускают снижение курса. Но при этом они подчеркивают тот факт, что биткоин не падает ниже психологически важного уровня $100 тыс. К настоящему времени составлено несколько оптимистичных прогнозов, в которых говорится о взлете курса первой криптовалюты. Так, инвестор, писатель Роберт Кийосаки предполагает, что в этом году биткоин будет стоить $250 тыс. Его точку зрения разделяет эксперт Тим Дрейпер. Криптоаналитик Тони Линг думает, пик цены BTC составит $220 тыс. С учетом статистики к маю на платформе Polymarket сделали вывод, вероятность повышения курса до $200 тыс. равна 17%.

Критическим уровнем, если будет отыгрываться худший сценарий, эксперты называют сумму в $98,5 тыс. Они прогнозируют, как только курс приблизится к нему, можно ожидать дальнейшую коррекцию до $95 тыс.

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#криптовалюта #биткоин #крипторынок
Источник: kuban.rbc.ru
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