Ранее Правительство Великобритании предложило разрешить компаниям использовать авторские произведения для обучения ИИ без согласия и компенсации авторам.

Известный на весь мир певец, композитор и пианист Элтон Джон прокомментировал запланированные изменения в закон об авторских правах, которые предоставляют льготы технологическим компаниям. Нововведение разрешает использовать произведения для обучения искусственного интеллекта без согласия авторов и положенной компенсации за использование контента.

Готовящийся проект — это часть инициативы «План действий по реализации возможностей ИИ». Правительство Великобритании считает, что с его помощью можно увеличить производительность труда в стране на 1,5% в год, что может привести к росту экономики на £47 млрд или более $53 млрд в год.

Источник изображения: Uk.news

В ответ на это Элтон Джон выразил обеспокоенность, что у артистов не хватит ресурсов, чтобы бороться с большими технологиями. Ему не нравится идея смягчить закон об авторских правах, ведь инициатива предполагает то, что ИИ-разработчики смогут свободно использовать любые доступные работы для обучения алгоритмов. Он допустил, что произведения будут использованы в больших масштабах, но при этом авторы не получат за это никакой оплаты.