Тема для обсуждения неоднократно переносилась. Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак прокомментировал ситуацию и внес ясность.

В декабре 2024 года на заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики РФ поднимался вопрос регулирования добычи криптовалюты на территории Хакасии. Глава республики Валентин Коновалов обратился в Федеральное Правительство с инициативой рассмотреть возможность ограничить майнинг в регионе из-за перегрузки сетей. Ожидалось, что вопрос обсудят в марте 2025 года. Затем совещание перенесли на апрель. В прошлом месяце вопрос не был решен, в мае он все еще остается открытым.

Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак рассказал журналистам, что запрет майнинга в Хакасии будет рассмотрен на следующей правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Тогда же и станет известно решение по ограничению майнинга в Пензенской области и Карелии. Он уточнил, правительственные комиссии проводятся регулярно 1 раз в месяц как в очной, так и заочной формах, но не обозначил конкретные сроки.

Источник изображения: Forbes

Эксперты пока еще не пришли к единому мнению, поможет ли введение запрета на майнинг решить проблему с перегрузкой сетей в указанных субъектах. Ранее был введен полный запрет на добычу криптовалют в Бурятии и Забайкальском крае. Но, по словам Грабчака, ситуация в этих регионах отличается. «Запрет был логичен, так как регионы связаны одной энергозоной с югом Иркутской области, где уже введен полный запрет майнинга до 2031 года», — заключил он.



