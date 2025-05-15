Депутаты Госдумы готовят соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ.

Документ, предусматривающий внесение поправок в КоАП РФ, представил зампредседателя комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный. Он объяснил, что видеоигры могут рассматриваться в качестве инструмента антироссийской пропаганды, но в законодательстве пока нет прямого запрета на распространение запрещенного в стране контента.

Источник изображения: Fedpress

Выборный уточнил, что инициатива предусматривает ввести штрафы от 400 тыс. до 5 млн рублей. Если законопроект утвердят, то в статью 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации» будут внесены изменения. К категории контента, за который могут привлечь к административной ответственности, относятся:

• распространение сведений, выражающих явное неуважение к обществу;

• публичное оскорбление памяти защитников Отечества;

• деструктивный контент;

• реклама сайтов, социальных сетей, которые признали запрещенными в России.

Правительство РФ в текущей редакции законопроекта не приняло его. В качестве причины было указано отсутствие органа, который выступил бы в данном случае регулятором. После внесения правок состоится повторное обсуждение инициативы.