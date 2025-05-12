Олимпиада по физике проходила в городе Дахран, который находится на территории Саудовской Аравии, и объединила 29 стран мира.

В Саудовской Аравии завершилась Азиатская олимпиада по физике (APhO). Ежегодное соревнование международного уровня в очном формате состояло из теоретических вопросов и практических испытаний. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что школьники из России в очередной раз блестяще выступили на олимпиаде, выразил надежду, что в будущем они продолжат традиции отечественной научной школы. Комментируя новость, министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что считает, достижения победителей олимпиады вдохновят других школьников.

Источник изображения: Edu.gov

Напомним, олимпиада проходила в городе Дахран в провинции Эш-Шаркия с 4 мая и завершилась сегодня. Она объединила 29 стран, включая РФ, КНР, Вьетнам, Южную Корею. Россию представляли 7 школьников из Алтайского края и Московской области. Они заранее готовились проверить свои знания, а перед поездкой посетили тренировочные сборы на базе МФТИ и центра «Сириус». Руководителем команды является руководитель отделения по довузовской подготовке МФТИ Виталий Шевченко.