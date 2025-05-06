Представители компаний рассказали журналистам о планах убрать коммерческую рекламу в пятницу, 9 мая.

В эту пятницу отключат коммерческую рекламу на ya.ru, развлекательных сервисах «Яндекса», включая «Афишу». Вместо рекламы для пользователей подготовили подборки книг, музыкальных композиций и других материалов, посвященных к юбилею Великой Победы. Девятого мая объявлен Днем тишины и для Rutube.

VK также отключит рекламу на целый день в сервисах «VK Видео», «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также метаканале «Дзена», посвященном празднику. Представители VK заметили, что традиционно в последний месяц весны увеличивается интерес к контенту, связанному с периодами с 1941 по 1945 годы. С учетом этой информации платформа решила объединить кино, сериалы и другие материалы, посвященные этой важной дате.

Источник изображения: Rbc

Отключение рекламы позволяет интернет-пользователям смотреть контент, не отвлекаясь на объявления. Показ коммерческой рекламы на популярных в стране площадках возобновится 10 мая.