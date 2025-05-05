Даже в крупных корпорациях, включая Google, Microsoft, Tesla сокращают количество IT-специалистов.

Количество вакансий в сфере информационных технологий по всему миру стремительно сокращается. С начала года уволено более 52 000 специалистов, только в апреле показатель составил 23 тысячи. По информации TechCrunch, в 2025 году 111 компаний уволили 28,7 тыс. человек, многие из которых работали в инженерных и управленческих подразделениях. Также под сокращение попали тестировщики, джуниор-разработчики, контент-менеджеры. Практика показывает, что ИИ все чаще заменяет людей при выполнении задач, требующих высокой квалификации, включая анализ данных и управление проектами.

Особенно эта тенденция заметна в Европе и США. Эксперты объясняют тенденцию оптимизацией расходов и внедрением искусственного интеллекта. Крупные корпорации, включая Google, Microsoft, Tesla сокращают количество IT-специалистов. В зоне риска находятся даже сотрудники с большим опытом.

Повышается конкуренция среди IT-специалистов, поэтому соискатели вынуждены рассматривать даже не самые выгодные предложения по работе и повышать свой уровень квалификации. По оценкам McKinsey, вполне возможно, что через год ИИ сможет заменить до 30% рабочих мест в IT.

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Раньше ChatGPT и Midjourney воспринимались в качестве инструментов для экспериментов, но теперь все больше компаний стали использовать нейросети. С их помощью автоматизируются рутинные задачи, генерируется контент, проводится анализ данных, даже пишется код.



