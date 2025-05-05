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Astra_news
Microsoft объявила, что все новые учётные записи будут беспарольными по умолчанию
Компания ожидает, что нововведение сможет защитить пользователей от фишинга и атак с подстановкой учетных данных.

В рамках упрощения пользовательского интерфейса и усиления защиты от фишинга, атак с подстановкой учетных данных при регистрации аккаунта в Microsoft пользователям будут предлагать несколько вариантов создания учетной записи без пароля. Как уточнили в компании, войти в аккаунт можно через отпечаток пальца или распознавание лица, но в этом случае важно пройти биометрическую аутентификацию.

Цель нововведения заключается в защите пользователей от киберугроз, количество которых увеличивается с каждым годом по всему миру. Благодаря отсутствию стандартных паролей злоумышленники не смогут подобрать пароль или воспользоваться украденными данными. При желании уже зарегистрированные пользователи смогут зайти в настройки аккаунта и удалить пароль, заменить его на биометрическую аутентификацию.

Источник изображения: Dzen

Напомним, Microsoft стала внедрять обновленные схемы входа и регистрации учетных записей в мобильных и веб-приложениях в начале весны. Такая практика продемонстрировала надежность и простоту в использовании, поэтому новые учетные записи Microsoft будут беспарольными.

Информацией с журналистами поделился президент компании по идентификации и сетевому доступу Джой Чик. Также было отмечено, что с помощью нововведения получится быстрее входить в систему, что особенно актуально в случаях, когда на устройстве низкий процент заряда.

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#microsoft #пароли #защита от фишинга
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