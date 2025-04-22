Информацию озвучил замруководителя РКН Милош Вагнер во время пресс-конференции, посвященной регулированию в сфере защиты персональных данных.

Дата выбрана неслучайно, после 30 мая года должны вступить в силу законодательные изменения, увеличивающие сумму штрафов за утечку данных. Решено, датой нарушения считается день, когда стало известно о несанкционированном раскрытии или утере личной информации.

ФЗ был подписан Путиным осенью. Нововведение повышает штрафы за обработку персональных данных, которая не предусмотрена законодательством. В случае доказательства вины граждане будут платить до 15 тысяч рублей вместо 2-6 тысяч рублей. Штраф для должностных лиц увеличивается с 10-20 тысяч до 50-100 тысяч рублей, для юлиц — 150-300 тыс. вместо 60-100 тыс. рублей.

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За утечку сведений от тысячи до десяти тысяч человек или 10-100 тыс. идентификаторов нарушители будут оштрафованы на до 200 000 рублей. Сумма для госслужащих будет составлять до 400 000 рублей, для организаций показатель может достигать до 5 миллионов рублей. Наиболее строгой мерой наказания за несанкционированный сбор, использование ПД определено до 4 лет лишения свободы.