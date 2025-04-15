Новая ИИ-модель анализирует сигналы водных млекопитающих из отряда китообразных, генерирует ответы на них, что позволяет пользователям общаться с дельфинами.

Google совместно с проектом Wild Dolphin Project разработала алгоритм DolphinGemma, который умеет распознавать звуки водных млекопитающих из отряда китообразных и искать в них структуру языка. Десятилетиями исследователи расшифровывают щелчки, свист и другие звуки, с помощью которых дельфины поддерживают связь друг с другом. В этом деле может оказать существенную поддержку новая ИИ-модель от Google под названием DolphinGemma. Искусственный интеллект проводит анализ вокализации дельфинов, используя технологии, которые похожи на системы, которые лежат в основе языковых моделей, работающих по типу ChatGPT.

Wild Dolphin Project изучает атлантических пятнистых дельфинов с 1985 года без вмешательства в естественную среду. У ученых накопился большой архив подводных аудиозаписей, в которых были выявлены определенные закономерности. Дельфины воспроизводят характерные свисты, которые работают как имена, есть повторяющиеся звуки, которые издают во время конфликтов.

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Дениз Херзинг из WDP считает, что пока рано говорить о том, что у животных есть слова в человеческом понимании, ведь до сих пор нет однозначного ответа по этому поводу. В основе DolphinGemma находится технология Google SoundStream, разбивающая звуки дельфинов на единицы, понятные модели. Она может предсказать, какой звук будет следующим. Дельфины воспринимают звуковую последовательность как нечто осмысленное и могут поддерживать беседу.

В DolphinGemma собрано 400 миллионов параметров, поэтому ИИ можно установить даже на смартфоны. Это будет удобно для исследователей, которые работают в разных условиях, в том числе и под водой. ИИ-модель не интегрировали в систему общения с дельфинами, но у нее есть все шансы, чтобы стать инструментом для анализа и распознавания паттернов дельфинов. Люди могут понимать их речь и даже отвечать, но диалог будет очень простым.