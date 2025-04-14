Инцидент произошел в результате хакерской атаки. По этому поводу проводится расследование.

Хакеры атаковали пешеходные переходы в Редвуд-Сити, Менло-Парке и Пало-Альто в Калифорнии. В результате этой незаконной деятельности вместо предупреждения о дорожном движении светофора прохожие слышали саркастические высказывания в духе одних из самых богатых людей на планете.

В СМИ Пало-Альто сообщили, что вмешательство неизвестных хакеров коснулось 12 переходов в центре города. Власти Редвуд-Сити и Менло-Парка подтвердили информацию, но не стали уточнять количество объектов.

Как только инцидент был обнаружен, голосовые функции на светофорах в пешеходных зонах временно отключили. Несмотря на это, системы управления светофорами продолжали работать, и на безопасность это не повлияло. Сильнее всего в результате шутки хакеров пострадали люди, у которых диагностировано нарушение зрения. Ранее специально для них были добавлены голосовые функции-подсказки, помогающие ориентироваться на дороге.

Источник изображения: Mentoday

Пешеходы с иронией отнеслись к пародиям голосов предпринимателей. Было неожиданно услышать по дороге на учебу, работу, в магазин или другие места речь «Цукерберга»: «Нормально чувствовать себя неуютно, когда мы принудительно внедряем ИИ в каждый аспект вашего сознания». Речь была сгенерирована, но это не сразу поняли. От лица Маска была озвучена фраза: «Все говорят, что рак — это плохо. Но вы пробовали быть раком? Это офигенно».

В обществе обеспокоены тем, что хакеры могут взламывать систему управления светофорами, ведь они могли нанести вред участникам движения. В Калифорнии работают над восстановлением функционирования пешеходных переходов со светофором. Местные жители назвали вмешательство хакеров протестом против внедрения ИИ-технологий. Пока неизвестно, кто за этим стоит, расследование продолжается.