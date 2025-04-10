Ограничительные меры в рамках нового закона о противодействии мошенничества вступают в силу 1 сентября 2025 года.

Напомним, этой весной Путин подписал новый закон о противодействии мошенничеству. В рамках его реализации банки получают право ограничивать выдачу денежных средств не более 50 000 рублей при наличии признаков мошенничества. Ограничение будет действовать 2 суток. Представители кредитной организации будут сообщать клиентам о причинах принятого решения, которое можно оспорить.

Глава Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков от лица Госдумы заверил, ограничение на снятие средств из банкоматов в основном затронет дропперов, поэтому добропорядочным гражданам не о чем переживать. Под дропперами подразумеваются лица, предоставляющие счета для перенаправления нелегально полученных денег. Их деятельность считается незаконной. Новые меры направлены на усиление защиты россиян.

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Источник изображения: Banki.ru

По статистике за прошлый год, жители РФ сняли в банкоматах на 7,3% больше наличных по сравнению с данными, приведенными за 2023 год, 39,140 трлн рублей. Известно, что в 2024 году наличный денежный оборот в стране превысил 130 триллионов рублей.



