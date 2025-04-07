Срочные поставки были реализованы с целью избежать новых тарифов, которые ввела администрация президента США Дональда Трампа.

Известно, что поставки товаров были организованы в последние дни марта с целью избежать новых тарифов, которые ввела администрация Трампа. С 5 апреля увеличилась пошлина на товары из Индии и других стран. По информации на 7 апреля компания отправила 5 полных грузовых самолетов с iPhone и другой техникой индийской сборки. К настоящему времени пока нет официальной информации об объемах поставок из КНР, которые тоже были организованы в срочном порядке.

Эксперты, комментируя новость, отметили, что доставленные запасы позволят производителю iPhone некоторое время поддерживать текущие цены. В СМИ сообщается, что склады компании в США заполнены на несколько месяцев вперед. Как только их раскупят, Apple, вполне возможно, переложит часть затрат на потребителей, чтобы не работать в ущерб.

Источник изображения: Reuters

В Reuters прогнозируют, цена в розницу на 16 Pro Max в США может увеличиться с $1,6 тысячи до $2,3 тысячи. Аналитики не сомневаются, что повышение цен отразится на спросе. Даже сейчас многие пользователи считают продукцию Apple слишком дорогой, поэтому отдают предпочтение более доступным смартфонам и гаджетам. Вполне возможно, после повышения цен у Apple станет меньше клиентов. Вместе с тем у бренда должны остаться преданные клиенты.



