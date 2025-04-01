Специалисты Министерства промышленности и торговли России при поддержке экспертов других ведомств обсуждают идею обязательной маркировки смартфонов, планшетов, ноутбуков, заказанных на зарубежных онлайн‑площадках.

Если инициативу примут, в законодательство о таможенном регулировании будут внесены обновления, ведь в данный момент нет обязательной маркировки для товаров, ввозимых из других стран для личного пользования. Минпромторг считает, что нужно вводить изменения с декабря текущего года. Новое правило будет касаться всей радиоэлектронной продукции из-за границы, включая ноутбуки и мобильные телефоны.

К настоящему времени неизвестно, какие ведомства принимают участие в разработке проекта. Только лишь представители Минфина прокомментировали, что не задействованы в работе. Инициатива была создана с учетом роста объемов контрафактной продукции. По информации Министерства промышленности и торговли РФ, в 2023 году доля незаконно ввезенных радиоэлектронных товаров составила не менее 14%. Возможно, показатель больше. Среди телефонов и смартфонов доля подделок достигла 31%.

В отраслевом министерстве предположили, что на российский рынок попадают копии брендов, а также устройства, характеристики которых не совпадают с заявленными параметрами. Помимо этого, было зафиксировано, увеличение продаж восстановленной техники сомнительного качества. Также в страну ввозят китайские ноутбуки под видом отечественной продукции.

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Была озвучена точка зрения, что из-за этого в России каждый месяц происходит примерно 10 случаев взрывов смартфонов. Эксперты заключили, что проблему нужно решать как можно скорее. С прошлого лета в РФ проводится эксперимент по добровольной маркировке техники. Он завершится в конце апреля 2025 года. В рамках экспериментальной деятельности было протестировано 1 500 единиц продукции. В Минпромторге прогнозируют, этот проект не сможет решить накопившиеся проблемы, так как в нем участвуют исключительно добросовестные компании, а закон нарушают другие. Министерство видит решение в запуске обязательной маркировки техники. Внедрение нововведения оценивается в 18,6 миллиарда рублей.



