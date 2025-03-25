Соответствующий закон был принят сегодня, 25 марта. Официально он вступает в силу осенью 2025 года.

Сегодня в стране приняли закон, направленный на запрет рекламных кампаний в информационных ресурсах, которые считаются заблокированными на территории России. Это касается как иностранных, так и международных организаций, которые в РФ признаны нежелательными, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством.

В рамках нововведения блогеры, создающие контент в заблокированных социальных сетях, перестанут зарабатывать на рекламе. За нарушения предусмотрены штрафы для физических до 2 500 рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

Источник изображения: Dzen

Многие пользователи поддерживают инициативу, так как их возмущает то, что селебрити находят способы пользоваться соцсетями, которые не работают в стране. У многих из них большая аудитория, которая может следовать их примеру. Ожидается, с изменениями в законодательстве блогеры перестанут пользоваться лазейками, чтобы заходить на запрещенные социальные сети. Реклама этих способов запрещена.

Пока нет определенности насчет YouTube. Сервис официально не заблокирован, но у многих российских пользователей видео на платформе не открываются. В будущем на мировом рынке будет больше рекламы от звезд других стран. У россиян появится стимул взаимодействовать с социальными сетями, которые не заблокированы в стране. Ниже приведены некоторые примеры:

• Rutube.

• Dzen.

• ВКонтакте.

• Одноклассники.



