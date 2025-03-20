Известный сценарист, исполнительный продюсер и кинорежиссер заявил о том, что был вынужден отказаться от планов по публикации сценариев получившего признание критиков шоу «Андор».

Он поделился с читателями тем, что был вынужден отказаться от планов опубликовать сценарии шоу, которое получило признание критиков. К настоящему времени его сборник на 1 500 страниц готов к публикации, но из-за опасений, что материал будет использоваться в качестве наглядного пособия для ИИ-систем, его не опубликуют ни в ближайшем, ни в далеком будущем.

Напомним, на премии «Эмми» 2 года назад Гилрой рассказал о планах создать сайт, который будет работать бесплатно. Ожидалось, что на этом сайте можно будет прочитать сценарии и концепт-арт сериала «Андор». Шоу является частью франшизы «Звездные войны». В телесериале описываются приключения разведчика Кассиана Андора, который стал фаворитом для зрителей из разных стран.

Источник изображения: Variety

Шоураннер заявил о том, что его намерения были серьезными, он действительно хотел запустить сайт. Однако, как уточнил знаменитость, из соображений «эгоизма» планы пришлось отменить. «Это слишком похоже на рентген, слишком легко воспринимается информация. Зачем помогать роботам», — сетует Гилрой. Кинокритики считают, что решение Тони Гилроя обусловлено тем, что работы авторов, художников и других представителей творческих профессий порой без разрешения берут для разработки инструментов для искусственного интеллекта.



