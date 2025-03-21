Федеральная таможенная служба России (ФТС) выступила с этой инициативой, чтобы нелегально работающие майнеры смогли узаконить устройства, которые в прошлом были ввезены на территорию РФ с нарушениями.

Специалисты Таможенной службы считают, что стране необходимо запустить механизм легализации оборудования для добычи криптовалюты, которое по каким-либо причинам было ввезено в страну на незаконных основаниях. Возможно, майнинговые устройства ввозили без уплаты пошлин или с другими нарушениями. Новый проект предоставляет возможности владельцам техники добровольно декларировать нелегальное оборудование с помощью уплаты таможенных сборов. В этом случае владельцы нелегальной техники смогли бы избежать штрафных санкций.

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Эксперты считают, что проект затрагивает сотни предпринимателей и частных лиц, которые в прошлом незаконно ввезли ASIC-майнеры, графические станции, перед тем как в стране легализовали майнинг.

Новый закон вступил в силу осенью прошлого года. Был озвучен прогноз, что при правильной организации нововведения в России может увеличиться размер налоговых поступлений, а майнеры, работающие с нелегальной техникой, не будут бояться преследований. Инициативу таможни будут рассматривать депутаты Госдумы.



