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Astra_news
В России запускают проверку операторов связи на зависимость от зарубежной инфраструктуры
В ближайший месяц исследование проведут специалисты Центра мониторинга и управления сети связи общего пользования (ЦМУ ССОП), который является подведомственным учреждением Роскомнадзора.

Центр мониторинга и управления сети связи общего использования, подведомственное учреждение Роскомнадзора, проведет соответствующее исследование в ближайший месяц. У него есть полномочия проверять сервисы, операторов связи иностранной серверной инфраструктуры. Исследовательская работа нужна для того, чтобы выработать эффективные меры повышения устойчивости и безопасности работы сервисов в условиях сетевого суверенитета.

Источник изображения: ВКонтакте

Поводом для организации технической проверки стали жалобы, поступающие на работу некоторых интернет-сервисов, которые функционировали с перебоями. В частности, были зафиксированы проблемы при использовании сервисов Ростелекома, Discord, Epic Games. Эксперты утверждают, перебои связаны с эксплуатацией зарубежной инфраструктуры. Учитывая эту информацию, РКН порекомендовал российским организациям использовать мощности отечественных хостинг-провайдеров. 


#роскомнадзор #исследование #инфраструктура
Источник: tvzvezda.ru
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