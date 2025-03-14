Из-за системной ошибки некоторые USB-принтеры могут печатать случайные страницы после установки обновлений.

Компания сообщила о проблеме, которая затронула версию 22H2 Windows 10, версии 22H2, 23H2 Windows 11. Баг не влияет на последнюю версию Windows 11. После установки январского обновления для операционной системы в некоторых случаях появляются проблемы с 2-режимными принтерами, которые подключаются через USB. Пользователи пожаловались на то, что принтер без команды начинает печать произвольные тексты.

Microsoft провела проверку и заключила, проблемы возникали после включения, а также повторного подключения устройства после того, как оно было отключено от сети. Компания временно устранила баг, запустив Known Issue Rollback. Функция была создана для устранения проблемных обновлений, которые не имеют отношение к безопасности. Исправление автоматически включается в состав будущих обновлений ОС.

Источник изображения: ВКонтакте

Чтобы устранить проблему на девайсах, Microsoft предлагает администраторам установить и настроить групповые политики:

Windows 11 22H2 KB5050092 250131_150523 Known Issue Rollback;

Windows 10 22H2, 21H1, 21H2 и 22H2 KB5050081 250131_082569 Known Issue Rollback.

Специалисты компании работают тем, чтобы полностью устранить баг, но это займет некоторое время. Пока можно воспользоваться временным решением проблемы.



