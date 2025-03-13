На нелегальной площадке для добычи криптовалюты находилось примерно 100 единиц майнингового оборудования.

В селе Казачьем одна некоммерческая организация на незаконных основаниях запустила ферму для добычи биткоина. Она разместилась в 3-этажном нежилом здании, где раньше работал детский дом. До сих пор официально участок предназначен для расположения объектов образования, ферма к этой категории не относится.

Кроме незаконного майнинга некоммерческая организация нарушила законодательство об электроэнергетике и пожарной безопасности. Оборудование для добычи цифровых активов должно работать в соответствующих условиях, иначе повышается риск возгорания на объекте. Пожар может перейти на соседние здания и нанести большой ущерб. По этому делу было проведено расследование, суд вынес решение демонтировать майнинговое оборудование, прекратить нецелевое использование земельного участка. В отношении главы организации открыли дело.

Источник изображения: Dzen

Напомним, по решению Правительства России с 1 января в некоторых районах Иркутской области запрещено добывать криптовалюту в отопительные периоды до 2031 года. Боханский район, где расположено село Казачье, входит в этот список. В области, как и в других регионах России, продолжается борьба с подпольными майнинг-фермами. Нарушители открывают подобные объекты в квартирах и частных домовладениях, садовых товариществах и даже подземных конструкциях.



