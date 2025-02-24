ICL («АйСиЭл Техно») подала в суд из-за поставок госзаказчикам контрафактной техники под видом продукции компании.

Производитель российской электроники ICL обратился в суд из-за поставок госзаказчикам контрафактной техники под видом продукции компании. Он подчеркивает, что ситуация является неприемлемой. Несмотря на это, подобные случаи были зарегистрированы в Ставропольском, Хабаровском краях, Якутии и Кемеровской области. Специалисты ICL заметили контрафакт на портале госзакупок. Они столкнулись с контрафактными поставками почти 80 ноутбуков и другого оборудования.

Иск против поставщика поддельной продукции «МЛЦ» был подан прошлым летом. Зимой стало известно о том, что компания ICL выиграла суд за нарушение прав на товарный знак на сумму 1,9 миллиона рублей. В CNews приводят пример разоблачения: «МЛЦ» обязалась организовать поставку Администрации Невинномысска российских реестровых серверов на сумму чуть меньше полумиллиона рублей. Получив товар, работники поняли, что он контрафактный. По этой причине подписанный контракт был расторгнут.

Источник изображения: Dzen

Ставропольская Торгово-промышленная палата провела проверку, которая подтвердила, сервер — не продукция «АйСиЭл Техно». Судья учел этот факт и встал на сторону производителя. Было принято решение взыскать с «МЛЦ» почти 2 миллиона рублей. В данный момент идет судебное разбирательство о взыскании более 10 миллионов рублей в качестве компенсации за нелегальное использование чужого товарного знака.



