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Astra_news
Адвокаты представили в суде округа Вайоминг фальшивые судебные прецеденты из-за использования ИИ
Инцидент произошел в Вайоминге. Адвокаты признали, что во время работы использовали искусственный интеллект и не проверили полученные результаты, так как были уверены, что они полностью соответствуют действительности.

Суд округа Вайоминг потребовал объясниться группу адвокатов, представивших судебные прецеденты, которых на самом деле никогда не было. Адвокаты рассказали, во время подготовки использовали искусственный интеллект. Оказалось, что система сгенерировала несуществующие дела. Юристы были уверены, что ИИ сработал идеально, поэтому не стали проверять полученные результаты.

На суде рассматривалось дело против Walmart и Jetson Electronic Bikes, Inc. Истцы представляют собой семью из 6 человек. Они поделились тем, что купили в Walmart аккумулятор литий-ионного гироборда, и ночью он загорелся. В результате этого пострадавшие получили увечья, а дом был уничтожен. В прошлом году адвокаты подали ходатайство об исключении ряда доказательств, сославшись на 8 судебных решений, которых, как выяснилось, не было.

Источник изображения: Dzen

Судья заметил несостыковку, ведь в базе данных судебные решения отсутствовали. Адвокатов попросили прокомментировать ситуацию, объяснить, откуда появилась информация. Они были вынуждены озвучить то, что пользовались ИИ-платформой, которая галлюцинировала дела. Случай вызвал массу вопросов, включая дискуссии о контроле по использованию искусственного интеллекта в юридической фирме. Заседание по делу возгорания аккумулятора перенесли.

#искусстввенный интеллект
Источник: applespbevent.ru
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