Это беспрецедентное падение. Эксперты связывают ситуацию с усилившимся влиянием ИИ-технологий на рынок труда.

Специалисты Federal Reserve Economic Data провели исследование, результаты которого указали на то, что количество вакансий в сфере разработки ПО сократилось на 70%, если сравнивать с данными в пик после пандемии коронавируса.

До пандемии индекс был на уровне 100, а после новостей о COVID-19 он упал до отметки в 65. Вслед за этим был резкий рост спроса на ИТ-специалистов, который был обусловлен мерами экономического стимулирования. Это совпало с всплеском венчурного финансирования, массовым появлением стартапов. На фоне снижения инвестиционной активности, с 2023 года количество предложений о работе для разработчиков стало снижаться.

Источник изображения: Admbal

Исследователи выяснили, что в начале текущего года количество вакансий меньше, чем было в феврале 2020 года. Это указывает на структурные изменения на рынке. Аналитики считают, тенденция была предсказуемой. Это результат фундаментальной трансформации роли разработчиков, который привел к тому, что 1 грамотный инженер с GitHub Copilot может выполнить работу целой команды. Это уменьшает спрос на разработчиков Middle-уровня. Пока остается спрос на независимых создателей и разработчиков с высоким уровнем, которых приравнивают к элите.



