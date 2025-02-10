Пока нет точной информации, это будет iPhone, iPad или Mac. Сведения хранятся в секрете, чтобы усилить интригу и привлечь больше внимания пользователей.

Информация опубликована в разных изданиях: Bloomberg, PEPELAC.NEWS, 9to5Mac. Марк Гурман пишет, несмотря на то, что пока неизвестно, будет ли складное устройство представлено в виде iPhone, iPad, Mac, скорее всего, компания выпустит новую версию планшета. Складной Mac, как сообщают PEPELAC.NEWS, может выйти к 2027-2028 годам.

По предварительным данным, размеры складного iPad можно сравнить с параметрами 2 iPad Pro, стоящих рядом. Такая модель увеличивает площадь рабочего пространства, поэтому новинку можно считать полноценной альтернативой ноутбука. Планшет можно каждый день использовать для работы, учебы или развлечений, брать с собой при выходе из дома.

Источник изображения: Rbc

Складные устройства находятся в тренде, но их выпускают не все производители техники. Это связано с тем, что создавать качественные модели с гибким экраном технически сложно. Из-за проблем с видимостью складок на прототипах смартфона откладывается выпуск складного iPhone.

В Apple считают недопустимыми компромиссы в качестве, поэтому в линейке смартфонов пока нет складных айфонов. Смартфоны нового образца от Apple будут выпускаться с двойной задней камерой, внутренним дисплеем в 12 дюймов, почти 30 с половиной сантиметров. Точная дата запуска этой новинки пока не объявлена.



