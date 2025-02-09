На парламентском комитете Великобритании заявили о том, что компании сначала должны признать эти данные и заплатить вознаграждение авторам контента.

Представители парламентского комитета Великобритании обсудили опасения того, что компании, работающие с ИИ-технологиями, используют авторский контент без получения разрешения и соответствующей оплаты. Композитор Макс Рихтер заявил о том, что ИИ-модели генерируют музыку, и она звучит так же, как и его работы. Он сообщил депутатам, это является доказательством того, что его труд был использован IT-гигантами без согласия. По его словам, существующая практика наносит вред музыкальной индустрии. Это приводит к тому, что искусственный интеллект заменяет людей, которые самостоятельно создают музыку.

Эту ситуацию прокомментировал экс-сотрудник Google, ныне глава Human Native AI Джеймс Смит. С его слов, ущерб уже нанесен, поэтому он призывает на правительственном уровне рассмотреть возможности поддержать модели лицензирования. Это позволит добиться того, что авторов будут справедливо вознаграждать.

Источник изображения: Dzen

Мэтт Роджерсон, работающий в Financial Times поддерживает опасения по поводу ИИ. Он заметил, некоторые организации используют новостной контент без получения какого-либо разрешения. Роджерсон прогнозирует, если ситуация продолжится, будет нанесен большой урон как творческим, так и информационным отраслям. По его мнению, приоритетом должна быть не прибыль IT-компаний, а защита авторов контента. В этом случае проблем с плагиатом быть не должно. Точка в конфликте интересов создателей контента и IT-компаний не поставлена.



