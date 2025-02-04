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Astra_news
В Таиланде заработал международный центр безопасности по борьбе с мошенничеством
Проект по его открытию поддержали 17 стран, включая Россию, в начале этого года. Новый центр предназначен для борьбы с мошенниками и трансграничной преступностью.

Генерал Татчай Питанилабут, представитель вооружённых сил Таиланда, руководит масштабным проектом, направленным на борьбу с международной преступностью. Этот проект включает в себя круглосуточный центр, который обеспечивает оперативный обмен информацией между 17 странами, поддержавшими его создание.

К числу этих стран относятся Россия, Китай, США и некоторые азиатские государства. Создание такого центра на глобальном уровне рассматривается как значительный шаг на пути к борьбе с транснациональной преступностью.

Источник изображения: Dzen

Чтобы усилить пограничный контроль, в Таиланде утвердили 7 дополнительных проверочных процедур, в состав которых входит усиленный досмотр в аэропортах. Туристы, прилетающие в целевые районы без четко обозначенного плана поездки, будут проходить дополнительную проверку. Это позволит предотвратить вовлечение в преступные схемы, связанные с мошенничеством.

Центр работает с начала февраля текущего года. Каждое утро проводится совещание, где обсуждается обстановка, выявляются актуальные проблемы, определяются пути их эффективного решения и способы предотвращения случаев с мошенничеством. Ожидается, к реализации проекта подключатся представители ООН, МИД Таиланда, Туристическое управление страны. Также допускается вероятность, что в будущем увеличится количество участников.

#россия #таиланд #борьба с мошенниками
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