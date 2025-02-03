При этом миллиардер признал, что достижение этой цифры 100% не гарантировано. Он точно уверен в выпуске нескольких тысяч роботов.

Маск подчеркнул, что достижение амбициозных целей 100% не гарантировано. При этом бизнесмен не сомневается в выпуске нескольких тысяч роботов, которые будут приносить пользу на заводах автопроизводителя Tesla. В данный момент несколько прототипов Optimus уже работают на предприятиях компании и демонстрируют эффективность запуска. Масштабное внедрение роботов на ближайшие годы не предусмотрено.

Источник изображения: Iphones.ru

Известно, что в будущем Tesla собирается выпускать 100 миллионов роботов в год. Optimus может стать ключевым источником доходов. Пока разрабатывается линия на тысячу роботизированных помощников в месяц. Ожидается, показатель следующей линии будет достигать до 10 тысяч роботов за указанный период. Помимо этого, Tesla работает над версией Optimus 2. Ее выпуск ожидается в 2026 году. Также на следующий год запланирован старт продаж роботов третьим лицам. Примерная стоимость устройства составляет менее $20 тысяч.

Эксперты назвали озвученный план оптимистическим. Они считают, что итоговая цифра будет меньше 10 тысяч. Также рассматривается версия с переносом сроков реализации проекта не на пару месяцев, а на несколько лет.