Телекоммуникационная компания МТС создала комплекс, помогающий вычислить нелегально работающих криптодобытчиков. Компания получила патент на систему EnergyTool.

Разработчиком системы анализа энергопотребления EnergyTool выступает компания МТС. Ее представители сообщили о том, что они получили патент. Новое решение поможет отслеживать любые случаи аномального расхода энергии. Это поможет найти нелегально работающие фермы, на которых добывают биткоины. Известно, что EnergyTool функционирует на базе алгоритмов машинного обучения и ИИ. Система работает с 2021 года, она уже продемонстрировала эффективность, но патент был получен в 2025 году.

Как отметили в МТС, в прошлом году благодаря работе EnergyTool было найдено несколько сотен майнинговых площадок, на которых бесконтрольно работало мощное оборудование, необходимое для добычи криптовалюты. В этом рейтинге лидерами стали регионы Северного Кавказа, а также Иркутская область. С начала года на их территории официально запрещена майнинговая деятельность. Ограничительные меры были введены с учетом того, что сеть не справляется с нагрузками.

Источник изображения: Dzen

Преимущество EnergyTool заключается в том, что система может отслеживать данные абонентских приборов в режиме реального времени. Это помогает определять заниженные показания, признаки хищений и участки сети с подпольными майнинговыми фермами. Проблема таких площадок не только в самовольном подключении оборудования к сети и бесконтрольном использовании электричества. Устройства для майнинга должны работать в надлежащих условиях, иначе это может привести к пожару.