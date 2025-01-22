Законопроект был принят в первом чтении Госдумы. Авторы инициативы считают, что это позволит быстрее адаптироваться после прохождения службы.

В настоящее время результаты ЕГЭ актуальны в течение 4 лет с момента сдачи экзамена. На протяжении указанного времени выпускники могут поступить в университет с полученными на ЕГЭ баллами.

Авторы законопроекта предлагают сделать исключение для тех, кто был мобилизован или на добровольной основе заключал контракт с Министерством обороны РФ. Это будет дополнительной мерой поддержки для военнослужащих. Суть заключается в том, чтобы не учитывать период службы на СВО. По возвращении домой выпускники смогут поступить в высшее учебное заведение на основе баллов ранее сданного единого госэкзамена.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, это будет справедливо для тех, кто выбрал путь служения Родине. Авторы законопроекта говорят, нововведение поможет военнослужащим быстрее и легче адаптироваться к мирной жизни. Если инициативу утвердят, то в федеральный закон «Об образовании» будут внесены соответствующие изменения.



