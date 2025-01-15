Баг приводит к отключению микрофона в процессе звонка при выходе из приложения или блокировке экрана.

С проблемами столкнулись владельцы смартфонов, работающих на Android. Они проявляются в отключении микрофона во время звонка при выходе из приложения, а также блокировке экрана. Это было замечено давно, но пользователи надеялись, что разработчики в ближайшем будущем выпустят обновление, где будут исправлены ошибки. Они не критические, но все равно доставляют неудобства.

Источник изображения: RBC

Впервые о баге с микрофоном упоминается 4 года назад, с ней сталкивались пользователи Samsung, Google Pixel и других брендов. Из-за сбоя приходится выполнять несколько задач на телефоне одновременно. Советы удалить приложение, а затем установить его снова не исправили ситуацию, ведь баг так и остался.

С этого года WhatsApp перестал работать на 19 устаревших моделей смартфонов. Речь идет Samsung Galaxy S3, Motorola Moto G I поколения и других телефонах.



