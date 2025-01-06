Об этом стало известно по итогам совместного исследования специалистов Google и ученых Стэнфордского университета.

Специалисты Google и ученые Стэнфордского университета провели исследование. Оно показало, искусственный интеллект создает цифровую копию человека за 120 минут. Речь идет не о внешнем облике, голосе, а поведении в различных ситуациях, чертах характера прототипа.

В эксперименте участвовала одна тысяча человек. Им задавали вопросы, касающиеся жизненных приоритетов, личного опыта, взглядов на соцпроблемы. Помимо этого, участники играли в логические игры, и на основе результатов ученые поняли, чем руководствуются люди при принятии решений. Это стало исходным материалом для создания ИИ-копии.

Источник изображения: Ferra

Участникам нужно было пройти несколько тестов, и они выполнили задания. Далее эти же тесты проходили искусственные аналоги. Результаты цифровых копий на 85% совпадали с ответами респондентов. Ученые рассказали, что цель исследования заключалась в возможности предвидеть, как люди будут вести себя в различных ситуациях, какие у них предпочтения в выборе продуктов и услуг, как они будут реагировать на новые законы, общественные кампании.

Авторы исследования, подводя итог своей деятельности, подчеркнули необходимость контроля над разработкой. Очень важно, чтобы подобные технологии не использовали во вред.



