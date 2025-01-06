Российские пользователи утром 6 января столкнулись со сбоем в интернете. Как уточнили в Downdetector, жалобы поступали как на провайдеров, так и на ресурсы, в том числе социальные сети и банки.

Перебои с подключением появились сегодня в 10 утра по московскому времени. Многие россияне неожиданно столкнулись с проблемами с доступом к сервисам МТС, «Яндекса», Google, Rutube, популярных соцсетей, включая «ВКонтакте». Помимо этого сбои в работе наблюдались и на ресурсах Альфа-банка.

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Жалобы поступали из разных республик и областей России, больше всего обращений было зарегистрировано из Москвы, Удмуртии, Новосибирской области. От пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Башкортостана пришло 30 000 жалоб на работу МТС. В Роскомнадзоре, комментируя ситуацию, объяснили, причина временного отключения услуг связана с аварией на магистральной сети оператора связи. РКН не стал уточнять название оператора, но добавил, инцидент уже устранен. Работа сервисов восстанавливается, этот процесс займет некоторое время.







