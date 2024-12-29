Правительство РФ внесло соответствующие изменения в перечень лицензий на оказание услуг связи на территории страны.

Это предложение обсуждалось больше года, важно было устранить возможные противоречия. В Минцифры, комментируя новость, рассказали, что изменения смогут упростить процедуру лицензирования. Также они помогут эффективнее бороться с телефонными мошенниками и аферистами. Будет легче пресечь их общение с потенциальными жертвами и избежать ущерба.

Из перечня официально исключили лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Эта лицензия предоставляла возможность с помощью интернета выходить на связь с собеседником, использующим мобильную сеть или стационарный телефон.

Источник изображения: Dzen

Нововведение запускается с 1 сентября следующего года. В следующем году опубликуют новые правовые акты, которые будут регламентировать поправки. Это позволит операторам сотовой связи подготовиться к переменам без ущерба к своей деятельности. Чаще всего подобными технологиями пользовались злоумышленники, чтобы подменивать номера. В связи с этим, эксперты прогнозируют сокращение случаев мошенничества. При этом IP-телефония продолжает работать. Если гражданам нравится использовать голосовую связь в мессенджерах, они смогут продолжить общение в привычном формате.



