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Astra_news
Bloomberg: В будущих AirPods появятся датчики измерения температуры
Также ожидается, что скоро с помощью наушников от бренда Apple можно будет измерять пульс.

В информационном агентстве со ссылкой на надежные источники внутри Apple сообщается о том, что компания работает над новыми функциями фирменных наушников. С их помощью можно будет измерять температуру, мониторить сердечный ритм. Это позволит внимательнее следить за состоянием своего здоровья. Безусловно, новинки в гаджетах не заменят прием врача, но их показания могут стать одним из поводов обратиться в больницу.

Источник изображения: Dzen

Инсайдер Марк Гурман написал, что технология мониторинга здоровья может быть внедрена в AirPods Pro 3. Технология находится в ранней стадии разработки. Результаты внутренних тестов показывают на то, что данные с Apple Watch, объективнее, чем с AirPods, но эта разница не имеет большого значения. Функция мониторинга может появиться в предстоящих наушниках Powerbeats Pro 2, которые по анализу кода iOS 18, могут синхронизироваться с оборудованием в спортивных залах для более точного измерения пульса. Если говорить о долгосрочных перспективах, в планах у бренда оснащать смарт-наушники маленькими камерами для запуска функций с поддержкой искусственного интеллекта. 


#apple #bloomberg #airpods
Источник: kommersant.ru
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