5 ноября в Соединенных Штатах Америки прошли выборы президента. Победу одержал Дональд Трамп, который был кандидатом от Республиканской партии.

Церемония инаугурации запланирована на понедельник, 20 января, следующего года. Трамп рассказал журналистам о том, что не приглашал президента Украины Владимира Зеленского на эту церемонию. Заявление было сделано на пресс-конференции во Флориде. Несмотря на это, как уточнили в ТАСС со ссылкой на политика, Трамп готов его на ней принять.

После того как стало известно о победе Трампа на выборах, в разных отраслях произошли перемены. Особенно заметно это отразилось на майнинговой отрасли. Политик неоднократно публично пообещал оказать поддержку участникам рынка. Также он объявил о том, что сделает все возможное, чтобы оставшаяся часть биткоинов была добыта на территории США.

Источник изображения: Belta

Спустя больше месяца после победы Трампа на выборах курс первой криптовалюты неоднократно обновлял исторический максимум. 16 декабря в 20:41 BTC торговался на уровне $106 903. Сбылись прогнозы многих экспертов, в которых говорилось о том, что к концу 2024 года 1 биткоин будет стоить дороже $100 тысяч. Вместе с тем усложняется процесс криптодобычи. Майнерам необходимо провести около 108 трлн вычислений, которые требуются для добычи блока в сети биткоина, чтобы получить новые 3,125 BTC.