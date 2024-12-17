Об этом заявил глава Департамента градостроительной политики Москвы Владимир Овчинский.

Представители Департамента столичной градостроительной политики, некоммерческого партнерства Руссофт подписали соответствующее соглашение. Согласно договору сотрудничество сторон будет способствовать запуску ИИ-технологий в процессы градостроительного планирования и строительства. Глава Департамента Владимир Овчинский рассказал журналистам, что это отразится на улучшении процессов планирования, а также повышении качества предоставляемых услуг.

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Известно, что Центр ИИ будет анализировать потребности участников строительных процессов, местных жителей. Искусственный интеллект разработает решения, которые помогут эффективно устранить проблемы при возведении объектов. Ожидается, что в итоге повысится уровень комфорта городской среды. Если полученный опыт окажется положительным, возможно, в будущем он будет использоваться в других регионах.