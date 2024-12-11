Эксперты Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовили новый проект.

Создана инициатива, ограничивающая использование мессенджеров в некоторых областях деятельности. Проект затрагивает сферу связи, финансов и государственного управления. Цель заключается в укреплении защиты конфиденциальных данных.

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В предложении говорится, что нельзя задействовать мессенджеры, которые принадлежат иностранным юрлицам или гражданам, для обмена рабочей информацией. Это касается как текстовых посланий, так и изображений, видео и аудиосообщений. Если законопроект утвердят, изменения коснутся работников:

• службы доставки;

• маркетплейсов;

• кредитных организаций;

• операторов связи;

• госслужащих.

Вместе с тем допускается использование мессенджеров, организатором которых является юрлицо России или гражданин России, для общения с физическими лицами. К ним относятся VK Teams, ICQ New, Compass, Яндекс Мессенджер и так далее.

Авторы инициативы уточнили, госслужащие и работники указанных учреждений в этом случае должны пройти процедуру идентификации в Единой системе ЕСИА. Если инициативу официально утвердят, изменения в законодательстве вступят в силу осенью 2026 года. В данный момент документ согласовывается с государственными органами.



