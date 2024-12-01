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Astra_news
В России утвердили максимальное наказание за утечку данных в виде лишения свободы на 10 лет
Эксперты считают, что ужесточение мер сократит количество кибератак и снизит уровень преступности.

Владимир Путин подписал законы, ужесточающие меры ответственности за утечку персональных данных, их незаконный оборот. Сумма штрафа определяется в зависимости от объема утекших данных. 5 миллионов рублей штрафа назначается за утечку информации до 10 тысяч субъектов. Если объем утечки достигает 10 тысяч-100 тысяч субъектов, штраф увеличивается до одного миллиона рублей. Максимальный штраф равен 10 миллионам рублей.

Если была скомпрометирована информация свыше 100 000 субъектов или 1 000 000 идентификаторов, будет установлен оборотный штраф до 3% годовой выручки компании. Суммарно это составляет от 20 миллионов до 500 миллионов рублей. Операторы должны сообщать об утечке данных в регулирующие органы. Если они попытаются скрыть этот факт, штраф будет составлять до 300 тысяч рублей. Если данные были отправлены третьим лицам случайно, то физическое лицо будет платить штраф от 50 тысяч рублей, юридическое лицо — от 3 миллионов рублей.

Источник изображения: Российская газета

В Уголовном Кодексе добавилась статья, предусматривающая наказание за несанкционированное использование конфиденциальной информации. Минимальные санкции — штраф до 300 000 рублей. Максимальное наказание составляет 10 лет заключения в тюрьме, его может получить нарушитель за трансграничные утечки, которые влекут за собой тяжелые последствия.

#новости
Источник: rb.ru
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