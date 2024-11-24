Речь идет об автомобилях Santa Cruz и Tucson 2025 модельного года.

Автопроизводитель сообщает о том, что из-за дефекта Santa Cruz и Tucson 2025 модельного года могут начать самопроизвольно катиться, что недопустимо, исходя из соображений безопасности. Дефект составляет 1% автомобилей. Чтобы не подвергать риску владельцев транспортных средств и других участников дорожного движения, отзыву подлежат 35 с половиной тысяч Tucson 2025 года выпуска и 6 900 Santa Cruz.

Источник изображения: Hyundai-avilon

Проблема в том, что в эти автомобили установили коробки передач, которые могут переключаться из положения «парковка» без нажатия на тормоз. Это увеличивает риски возникновения аварийных ситуаций. Южнокорейская автомобилестроительная компания направит письма водителям 19 января. До этого времени один из самых крупных производителей автомобилей рекомендует пользоваться ручным тормозом при парковке.

Не так давно представители компании объявили о планах отозвать более 145 000 электромобилей Ioniq 5 и Ioniq 6 из-за неисправностей с зарядкой. Из-за выявленного дефекта аккумулятор не заряжается.



