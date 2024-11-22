Инцидент произошел во время экспедиции по Багамским островам.

Тигровая, или как ее еще называют леопардовая, акула по прозвищу Джиттербаг случайно проглотила смартфон от Apple, спустя некоторое время она выплюнула устройство, но запись сохранилась. Рыба получила прозвище в честь танца, который был популярен в 1930-1950 годы. Он характеризуется быстрыми и резкими движениями, похожими на буги-вуги.

Источник изображения: Daily Mail

Это был телефон капитана экспедиции по имени Финн. Удивительно, что акула проглотила смартфон, на котором шла видеосъемка. Благодаря этому в сеть попали кадры из пасти хищной рыбы, которые показывают ее зубы и то, как устроен пищеварительный тракт.

Фотография Кена Кифера

Один из участников экспедиции заснял процесс того, как телефон попал в пасть акуле. Фотограф Кен Кифер шутит, что акула не отстает от трендов. Она пыталась сделать селфи. Так как телефон был в водонепроницаемом чехле, он не сломался. Джиттербаг во время инцидента также не пострадала.

Фотография Кена Кифера