Тигровая, или как ее еще называют леопардовая, акула по прозвищу Джиттербаг случайно проглотила смартфон от Apple, спустя некоторое время она выплюнула устройство, но запись сохранилась. Рыба получила прозвище в честь танца, который был популярен в 1930-1950 годы. Он характеризуется быстрыми и резкими движениями, похожими на буги-вуги.
Источник изображения: Daily Mail
Это был телефон капитана экспедиции по имени Финн. Удивительно, что акула проглотила смартфон, на котором шла видеосъемка. Благодаря этому в сеть попали кадры из пасти хищной рыбы, которые показывают ее зубы и то, как устроен пищеварительный тракт.
Фотография Кена Кифера
Один из участников экспедиции заснял процесс того, как телефон попал в пасть акуле. Фотограф Кен Кифер шутит, что акула не отстает от трендов. Она пыталась сделать селфи. Так как телефон был в водонепроницаемом чехле, он не сломался. Джиттербаг во время инцидента также не пострадала.
Фотография Кена Кифера