Проект был представлен Artinoise на сайте для привлечения средств Kickstarter, работающем по схеме краудфандинга.

Прошла презентация Zefiro, гаджета для смартфонов. Аксессуар выглядит как флешка, с помощью которой можно почувствовать себя музыкантом и играть на флейте. В The Verge подчеркивается, что устройство было создано и представлено на сайте Kickstarter, который работает по принципу краудфандинга. Поставки устройства начнутся со следующего года.

Источник изображения: Hi-tech

Zefiro — упрощенная версия Artinoise Recorder, она сохраняет нужные для игры на музыкальном инструменте функции. Предусмотрены выступы и датчики давления воздуха. Пользователи смогут подключить новинку на смартфоны, которые работают как на Android, так и на iOS.

Zefiro работает как духовой MIDI-контроллер, но стоит дешевле, чем аналоги, которые уже представлены на рынке. С помощью специального приложения можно настроить степень воздействия экранных кнопок, делиться композициями с другими пользователями.

Источник изображения: Hi-tech

Чтобы получилось играть как на флейте, нужно подуть в пластмассовый мундштук, после этого на динамике телефона начнет воспроизводиться звук флейты или любого другого духового инструмента, который нужно выбрать. На экране появятся кнопки, с помощью которых можно поменять высоту и задать другие параметры по своему усмотрению. Важно научиться правильно контролировать дыхание. Разработчики предупреждают, что ожидаемый эффект можно получиться не с первого раза, для этого надо практиковаться.



