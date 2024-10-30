Заявление озвучила группа урбанистических экологов из Института городской среды Китайской академии наук вместе с коллегой из Университета Райхмана в Израиле.

Исследование научных сотрудников Института городской среды академии науки (КНР) и их коллеги из Университета Райхмана (Израиль), указывает на то, что использование генеративного искусственного интеллекта может стать причиной образования огромного количества отходов.

Прогноз основан на подсчете объемов компонентов, в список входят материнские платы, аккумуляторы, которые будут, предположительно, использованы для работы ИИ-приложений к 2030 году. Они работают на оборудовании, которое со временем нужно менять на новое.

Источник изображения: Pinterest

Исследователи переживают, что ИИ потребляет много ресурсов, а это требует большого количества батарей. У каждого оборудования есть ограниченный временем период эксплуатации. По истечении срока появляются проблемы с ее утилизацией. Чтобы оценить предполагаемый объем мусора, международная группа экологов взяла за расчет количество оборудования, которое устанавливают в среднестатистических дата-центрах. Если текущие показатели сохранятся, ИИ может повлечь за собой до 5 000 000 тонн отходов через 6 лет. Этот показатель может быть выше.