Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Astra_news
Разработка АНБ США помогла анонимному владельцу биткоинов на $3 млн восстановить доступ к кошельку
Согласно утвержденным правилам, криптодержатели не могут самостоятельно получить доступ к утраченному аккаунту только по идентификатору. То есть нельзя восстановить доступ к биткоин-кошельку по номеру телефона или адресу электронной почты.

Житель США, пожелавший остаться неизвестным, поделился с журналистами историей об успешном восстановлении доступа к цифровым активам. Эта история привлекла внимание в разных странах, поскольку криптодержатели не могут самостоятельно получить доступ к утраченному аккаунту по номеру телефона или адресу электронной почты. Владелец первой криптовалюты сообщил, что 11 лет назад обнаружил, что забыл пароль доступа к своему криптокошельку. И это его очень сильно расстроило. Он много раз пытался вспомнить пароль. Со временем ценность заблокированной криптовалюты на счету увеличилась до $3 000 000. Эта сумма могла бы изменить условия жизни в лучшую сторону.

Источник изображения: Goodfon

Отчаявшись самостоятельно вспомнить или угадать забытый пароль, мужчина обратился к специалистам по кибербезопасности. Ему сразу сказали, что никто не может дать стопроцентную гарантию успешной работы. Он согласился, потому что считал, что у него не было больше выбора. «К счастью, мне удалось заручиться поддержкой Джо Гранда, который известен под псевдонимом Kingpin», — подчеркнул он.

Источник изображения: Blog.adafruit

Гранд стал знаменитостью 2 года назад, когда помог одному забывчивому владельцу криптовалюты восстановить доступ к электронному кошельку с активами более $2 миллионов. Белый хакер чуть позже дал интервью, в котором рассказал, что использовал инструмент, созданный Агентством национальной безопасности США, который применяется для дизассемблирования кодов генераторов паролей. Специалист поменял время создания паролей, и ему открылся код.

Несмотря на большое достижение, Гранд назвал успех счастливой случайностью, ведь у него было мало шансов и не было никаких гарантий. На основе полученного опыта Kingpin помог и другому забывчивому владельцу кошелька с биткоинами. Таким образом, американец получил доступ к криптовалюте стоимостью $3 миллиона.

#новости #криптовалюта #биткоин
Источник: ru.investing.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Galaxy A55 обошёл по популярности последние флагманы Apple, Samsung и Oppo
6
Информатор раскрыл предполагаемую цену GeForce RTX 5090 — новинка будет дороже RTX 4090 на 25 %
33
Дублера МКАД сдадут в 2025 году, он соединит магистраль М-12 с Варшавским шоссе
+
Глава Intel обвинил в проблемах компании команду Байдена и назвал положение критическим
23
Зеленский призвал Индию прекратить экономические отношения с Россией
12
«Грузовики и вообще»: КамАЗ готовит переднеприводный тягач грузоподъемностью до 33 тонн
+
Doogee S200 5G: новый прочный смартфон с двумя экранами и мощной батареей
+
В России разработали новейший военный БПЛА "Чёрный дрозд"
+
AMD Ryzen 7 9800X3D появился в розничных магазинах Европы
5
ZTE Nubia разрабатывает 5 необычных смартфонов
+
Президент Грузии призвала Запад поддержать протесты в стране
12
Tesla впервые показала своё роботакси Cybercab при дневном свете, раскрыв особенности дизайна
1
Hyundai представила концепцию бесшумного боевого танка-невидимку на водородном топливе
6
Хуситы показали кадры испытаний своего подводного дрона-камикадзе
+
Минцифры РФ создаст своё Linux-сообщество в ответ на увольнение российских разработчиков
5
Фото скальпированного Ryzen 7 9800X3D намекает на перемещение кристалла с кэшем под кристалл CCD
1
AOC запускает новый игровой монитор Q27G4XM с передовой технологией Mini LED
+
Российские войска взяли под контроль Измайловку в ДНР и продвигаются к Покровску
+
Профессиональный геймер собирается пройти все игры, выпущенные в 1971-2024 годах
4
По мнению инсайдера, новые ноутбуки с RTX 50 в основном будут использовать прошлые поколения ЦП
+

Популярные статьи

Неуставный приказ, который стал стандартом - команда «триста-тридцать-три» в артиллерии
6
Итоги гоночного уик-энда 26-27 октября
1
Core Ultra 5 245K vs Core i5-14600K – почему оба процессора Intel хуже и дороже аналогов AMD
12
Как студенту заработать на ПК, ноутбук или смартфон — 3 способа подработки со свободным графиком
20
Разбираемся, как собрать компактный и недорогой игровой компьютер для ретрогеймера в 2024 году
10
О выгодных вариантах пополнения кошелька Steam
16
Бестселлер со скрытым потенциалом: обзор комплекта памяти Adata XPG Lancer Blade 6000C30
16
Почему даже в конце 2024г дорогие производительные SSD формата PCIe 5.0 бесполезны для геймеров
24
Чем флагманы отличаются от бюджетных смартфонов, и сколько ОЗУ должно быть в актуальном телефоне
2
Обзор корпусного вентилятора Formula V Line Floe Plus ARPW
6

Сейчас обсуждают

bzun
22:54
Американцы класно поиздевались над быдлстаном. При всем моем изващенном мозге я бы не придумал такое, поствавить аримию россии на первом месте в рейтинге самых сильных армии.
Армия России заняла первое место по военной мощи в американском рейтинге 2024 года
Мамука Шешашвили
22:51
они себя на карте видели? видимо от французов, немцев или англичан как не иначе оборонятся задумали
Бельгия для усиления своей ПРО вместо американской ЗРК Patriot намерена выбрать SAMP/T от MBDA
Мамука Шешашвили
22:48
Потому что они верят в победу России. Поэтому в тцк им незачем, скорее наоборот.
NYT: Зеленский был ошеломлен, получив отказ на передачу дальнобойных ракет Украине
Валерий Агапов
22:45
Всё, что происходит после Переворота показывает правильность СССР на 100 %. Только не вернуться, потому что РФ захвачена навсегда, хотя Запад делает всё возможное на пользу РФ. Если вернёмся, то с р...
«Дедоллоризация» мировой экономики: страны БРИКС могут перейти на крипту и отказаться от валюты США
A_K_
22:45
С апреля 2018 по июнь 2020 года Джим Келлер уже работал в Интел и даже у него не получилось разогнать этот ЛГБТ сброд. Так что вряд ли кто сможет что-то изменить там в лучшую сторону. Слишком все запу...
Акционеры Intel волнуются из-за падения выручки и потери доли рынка
Nacvark
22:45
Местные компании умелые, плюс американское финансирование. Изначально проект оценивали не так уж и перспективно.
Минобороны Израиля заказали лазерные системы ПВО Iron Beam на общую сумму $500 млн
Дмитрий Казаков
22:39
Интересная теория, имеет быть место🚩 когда служил в танковых войсках у нас тоже было, 333 начало заезда при стрельбе с ходу... И там ещё был прикол, было три показа целей, как произнести, такой и пок...
Неуставный приказ, который стал стандартом - команда «триста-тридцать-три» в артиллерии
Белый Орёл
22:35
Изыди сатана!!! Единица. Бан!
Как Хэллоуин изменил современные игры - от геймдизайнерских экспериментов до безумных марафонов
Вадим Данилов
22:25
Почему 85% украинцев верят в победу, но в тцк не идут?
NYT: Зеленский был ошеломлен, получив отказ на передачу дальнобойных ракет Украине
Константин Шкляров
22:20
И так можно звонить через приложения..уже давно..
Возможно в Android Auto появятся такие функции, как звонки из сторонних приложений
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем