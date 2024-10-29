Согласно утвержденным правилам, криптодержатели не могут самостоятельно получить доступ к утраченному аккаунту только по идентификатору. То есть нельзя восстановить доступ к биткоин-кошельку по номеру телефона или адресу электронной почты.

Житель США, пожелавший остаться неизвестным, поделился с журналистами историей об успешном восстановлении доступа к цифровым активам. Эта история привлекла внимание в разных странах, поскольку криптодержатели не могут самостоятельно получить доступ к утраченному аккаунту по номеру телефона или адресу электронной почты. Владелец первой криптовалюты сообщил, что 11 лет назад обнаружил, что забыл пароль доступа к своему криптокошельку. И это его очень сильно расстроило. Он много раз пытался вспомнить пароль. Со временем ценность заблокированной криптовалюты на счету увеличилась до $3 000 000. Эта сумма могла бы изменить условия жизни в лучшую сторону.

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Отчаявшись самостоятельно вспомнить или угадать забытый пароль, мужчина обратился к специалистам по кибербезопасности. Ему сразу сказали, что никто не может дать стопроцентную гарантию успешной работы. Он согласился, потому что считал, что у него не было больше выбора. «К счастью, мне удалось заручиться поддержкой Джо Гранда, который известен под псевдонимом Kingpin», — подчеркнул он.

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Гранд стал знаменитостью 2 года назад, когда помог одному забывчивому владельцу криптовалюты восстановить доступ к электронному кошельку с активами более $2 миллионов. Белый хакер чуть позже дал интервью, в котором рассказал, что использовал инструмент, созданный Агентством национальной безопасности США, который применяется для дизассемблирования кодов генераторов паролей. Специалист поменял время создания паролей, и ему открылся код.

Несмотря на большое достижение, Гранд назвал успех счастливой случайностью, ведь у него было мало шансов и не было никаких гарантий. На основе полученного опыта Kingpin помог и другому забывчивому владельцу кошелька с биткоинами. Таким образом, американец получил доступ к криптовалюте стоимостью $3 миллиона.