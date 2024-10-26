Пока нововведение доступно жителям Австралии. Ожидается, что в будущем оно появится во всем мире.

Apple добавила новую функцию в iMessage, позволяющую детям сообщать напрямую компании о получении нежелательных фотографий и видеозаписей с элементами неприкрытого тела. Производитель смарт-устройств может передавать информацию в полицию, и сотрудники внутренних дел получат доступ к нежелательным сообщениям.

Нововведение расширяет меры безопасности, которые с версии iOS 17 включены по умолчанию для детей младше 13 лет. Автоматически определяется контент с элементами обнаженного тела, который несовершеннолетние пользователи могли бы получить в iMessage, AirDrop, FaceTime и Photos, защищая конфиденциальность данных.

Источник изображения: Bloomberg

Как подчеркнули в Apple, на каждую отправленную жалобу будет составляться отчет. Ни одно сообщение не останется без внимания специалистов. Компания ограничит отправку сообщений нарушителем и сообщит об инциденте в правоохранительные органы.

Изначально новая функция рассчитана на работу в Австралии, но в будущем ее собираются запустить по всему миру. Решение было принято с учетом изменений в законодательстве Австралии, где с конца 2024 года компании должны контролировать детский, террористический контент на облачных и мессенджер-сервисах.

Ранее Apple заявила о том, что предложенные меры могут нарушить сквозное шифрование, что подвергает рискам конфиденциальность пользователей. Тогда австралийские власти решили смягчить требование, предложив альтернативу для борьбы с нежелательным контентом. Таким образом, информация о нежелательном контенте сначала будет направлена напрямую Apple, и после этого компания будет предоставлять доступ к потенциально опасному контенту сотрудникам полиции.



