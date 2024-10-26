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Astra_news
Китай планирует отправить первых туристов в космос в 2027 году
Частная космическая компания Deep Blue Aerospace заявила о планах отправить первых туристов в космос в 2027 году.

Стартап Deep Blue Aerospace через 20 минут после начала трансляции, где была объявлена новость, продал 2 билета по цене 1,5 миллиона юаней за каждый, что идентично $210 000 долларов. По текущему курсу это более 20 миллионов рублей. Представители китайской компании уточнили, что пассажиров отправят в космическое путешествие примерно на 12 минут. Они должны испытать состояние невесомости не дольше 5 минут. Имеется в виду суборбитальный полет: ракета достигнет космоса, но не сможет выйти на орбиту.

Источник изображения: M24

В ближайшие 2 года компания собирается провести несколько полных циклов испытаний для подтверждения безопасности реализации запланированного проекта. Он не должен иметь возможности нанести какой-либо вред для здоровья. Руководитель стартапа Хо Лян прогнозирует, в будущем за счет развития технологий многоразовых орбитальных ракет в космос можно будет полететь за несколько сотен тысяч юаней. Ракеты могут оказать влияние на снижение цен на космический туризм.

#новости #китай #космос
Источник: gazeta.ru
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Андрей Стыценков
04:58
Регулярно заводы и цеха поражают, только как там будет достаточно техники. Европейскую технику по большей части в Европе ремонтируют. Россия же может прямо на ЛБС башню с одного на другой танк пересад...
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Олег Кулик
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А сейчас почему не разносят танковое, ракетное, дроновое производство?
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Олег Кулик
04:32
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По этой трубе если что росийский газ идёт. Умник
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Gerr_Lord87
03:24
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E. S.
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