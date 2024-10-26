Частная космическая компания Deep Blue Aerospace заявила о планах отправить первых туристов в космос в 2027 году.

Стартап Deep Blue Aerospace через 20 минут после начала трансляции, где была объявлена новость, продал 2 билета по цене 1,5 миллиона юаней за каждый, что идентично $210 000 долларов. По текущему курсу это более 20 миллионов рублей. Представители китайской компании уточнили, что пассажиров отправят в космическое путешествие примерно на 12 минут. Они должны испытать состояние невесомости не дольше 5 минут. Имеется в виду суборбитальный полет: ракета достигнет космоса, но не сможет выйти на орбиту.

Источник изображения: M24

В ближайшие 2 года компания собирается провести несколько полных циклов испытаний для подтверждения безопасности реализации запланированного проекта. Он не должен иметь возможности нанести какой-либо вред для здоровья. Руководитель стартапа Хо Лян прогнозирует, в будущем за счет развития технологий многоразовых орбитальных ракет в космос можно будет полететь за несколько сотен тысяч юаней. Ракеты могут оказать влияние на снижение цен на космический туризм.