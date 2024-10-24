Решением Нигерийского суда освобожден бывший топ-менеджер Binance Тигран Гамбарян, которого обвиняли в отмывании $35 000 000.

Тигран Гамбарян, находившийся под стражей с февраля, освобожден по решению Нигерийского суда. Это произошло вскоре после того, как власти отказались отпустить обвиняемого в отмывании $35 миллионов под залог, несмотря на то, что у него были медицинские показания. Напомним, в сентябре по состоянию здоровья он пришел на судебное заседание на костылях.

Источник изображения: Cryptopanic

Гамбарян раньше руководил отделом финнадзора Binance. Его вместе с региональным менеджером биржи по имени Надим Анджарвалла задержали во время прибытия в столицу Нигерии. Они приехали в Абуджу, когда в стране начали блокировать доступ к криптовалютным сервисам, и хотели обсудить актуальные вопросы.

Весной Анджарвалла сбежал, когда охранники отпустили его в мечеть. Нигерийские власти обратились в Интерпол, чтобы получить международный ордер на его арест. Были опасения, что если выпустить под залог Гамбаряна, он сбежит из Африки, поэтому ему отказали.

Зимой Центробанк Нигерии зафиксировал подозрительную активность на бирже. Было озвучено предположение, через Binance прошло $26 миллиардов незаконных переводов, началось расследование. Комиссия по финансовым услугам Нигерии заявляет о том, что продолжит расследовать дело против биржи без участия Гамбаряна.



